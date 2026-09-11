Bursa Yıldırım'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

Bursa Yıldırım\'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpışma anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Yıldırım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Yıldırım'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da karşı şeride geçen otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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