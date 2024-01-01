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Bursalı gençler yılbaşını şarkılarla karşıladı - Son Dakika
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Bursalı gençler yılbaşını şarkılarla karşıladı

Bursa'da bazı gençler yeni yıla şarkılar eşliğinde girdi, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu. Görükle Mahallesi'nde havai fişekler eşliğinde şarkılar söylenirken, başka bir noktada ise İstiklal Marşı'nın okunmasıyla trafik polisleri saygı duruşunda bulundu.

01.01.2024 - 02:51,
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Bursa'da gençler yılbaşına şarkılar eşliğinde girdi

Kimisi şarkıyla, kimisi İstiklal Marşı'yla yeni yıla girdi

BURSA - Bursalılar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bazı vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu.

Kentin birçok noktasında yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yeni yılı şarkılar eşliğinde karşılayarak havai fişek patlattı. Bazı vatandaşlar ise yol kesti, araçlarında bulunan ses sistemlerinden İstiklal Marşı'nı açıp okudu. İstiklal Marşı okunurken bölgeye gelen trafik polisleri de ekip otosundan inerek saygı duruşuna geçti. Vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğlencelerine kaldığı yerden devam etti.

Bursalı gençler yılbaşını şarkılarla karşıladı
Kaynak: İHA
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Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursalı gençler yılbaşını şarkılarla karşıladı - Son Dakika


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