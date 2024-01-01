 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursalılar Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursalılar Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

Bazı Bursalı vatandaşlar yeni yılı şarkılar eşliğinde eğlenirken, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu. Kentin birçok noktasında yeni yıl coşkusu yaşandı. Görükle Mahallesi'nde havai fişek patlatan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar ve trafik polislerinin saygı duruşuna geçmesiyle birlikte eğlenceler devam etti.

Bursalılar Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı
01.01.2024 - 01:07,
Abone Ol

Bursalılar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bazı vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu.

Kentin birçok noktasında yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yeni yılı şarkılar eşliğinde karşılayarak havai fişek patlattı. Bazı vatandaşlar ise yol kesti, araçlarında bulunan ses sistemlerinden İstiklal Marşı'nı açıp okudu. İstiklal Marşı okunurken bölgeye gelen trafik polisleri de ekip otosundan inerek saygı duruşuna geçti. Vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğlencelerine kaldığı yerden devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kültür, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursalılar Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:12:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bursalılar Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement