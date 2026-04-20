Büyükçay Deresi\'nde Duvar Çöktü

20.04.2026 21:34
Hakkari Yüksekova'da sağanak sonrası Büyükçay Deresi kenarındaki istinat duvarı çöktü. Mahalle sakinleri önlem çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen Büyükçay Deresi kenarındaki istinat duvarı çöktü.

İlçe genelinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, dere yataklarındaki su seviyesini artırdı. Yeşildere Mahallesi'nden geçerek çarşı merkezine ulaşan Büyükçay Deresi'nin kenarında geçmiş yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen koruma duvarının bir bölümü, suyun basıncına dayanamayarak çöktü. Atatürk İlköğretim Okulu güzergahında yaşanan çökme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde duvarın büyük bir gürültüyle dereye doğru devrildiği görüldü. Olay esnasında bölgede kimsenin bulunmaması, yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

Yağışların sürmesiyle birlikte dere debisinin yüksek seyretmesi, çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Dere kenarındaki diğer yapıların da risk altında olduğunu belirten mahalle sakinleri, bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerin inceleme yaparak, gerekli güvenlik önlemlerini almasını talep etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Çevre, Son Dakika

