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Büyükçekmece'de Rüşvet Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Rüşvet Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı

Büyükçekmece'de rüşvet suçlamalarıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli arasında Büyükçekmece Belediye başkan yardımcısı ve Gül İnşaatın sahibi de bulunuyor. Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarıyla ilgili olarak daha önce gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece\'de Rüşvet Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı
21.01.2024 - 20:56,
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Büyükçekmece'de "rüşvet" suçlamalarına ilişkin soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Büyükçekmece Belediye başkan yardımcısı ve Gül İnşaatın sahibinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Büyükçekmece Belediyesinde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı N.S., Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü V.A.Ç'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Müteahhit A.G. de olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Rüşvet Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Rüşvet Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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