Büyükçekmece\'de Altın ve Gümüş Hırsızlığı

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları ifadeleri alınmak üzere şimdi Büyükçekmece Adliyesine getirildi. - İSTANBUL