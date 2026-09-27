Büyükçekmece'de eski cezaevi doktoru Turgay Tamer'in ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de eski cezaevi doktoru Turgay Tamer'in ölümü şüpheli bulundu

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Eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer (66), Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. İlk incelemede ölümü şüpheli bulunan Tamer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu.

Olay, İstanbul Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer (66) evinde ölü bulundu. Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tame, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre şahsın ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Doktoru Turgay Tamer, daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlunun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi. Ayrıca Pana Film direktörü İhsan Karademir isimli şahsın ifadesi alınmış olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
Silivri Cumhuriyet BaşsavcılığıAdli Tıp KurumuBüyükçekmece3. SayfaCezaeviGüncelSon Dakika

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