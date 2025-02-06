Büyükçekmece\'de Lokanta Baskını: 4 Yaralı!

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Büyükçekmece'de lokantayı basıp baba ve oğlunu yaralayan magandalar emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde 05.02.2025 tarihi saat 18.54 sıralarında sokak arasında "Hızlı gitme" diyerek kendisini uyaran lokanta sahibi ile tartışan şahıs, 1 saat sonra arkadaşlarıyla silah ve pala ile lokantayı basmıştı. 4 saldırgan tarafından baba palayla kolundan, oğlu ise bacağından silahla vurulması sonucu yaralanmıştı. Olayda dükkanın camına silahla ateş ettikten sonra kaçmaya çalışan şahıslardan Y.G isimli şüpheli çevredeki esnafın müdahalesi ile yakalanarak ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edilmişti.

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.Y., E.Y. ve N.Y. isimli şahıslar yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kovalamaca esnasında bir binanın yakınına attıkları suç unsuru silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Muhalefet" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL