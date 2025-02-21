Buzlanma Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Bartın'ın Ulus ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan ve istinat duvarına çarpan aracın 68 yaşındaki sürücüsü Cevat Çetinalp, bir süre olay yerin yakınındaki dolmuş durağında oturarak, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Edinilen bilgiye göre Ulus ilçe merkezindeki nöbetçi eczaneden ilaçlarını alarak Yukarıdere köyü istikametine seyir eden 68 yaşındaki Cevat Çetinalp idaresindeki 54 SK 508 plakalı Tofaş kartal model otomobil, Kadököyü Ömeroğlu mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle kayarak, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan dışarı çıkarak, olay yeri yakınındaki dolmuş durağına sığındı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sağlık ekiplerinin de güçlükle ulaştığı olay yerindeki yaralı sürücü, bir süre dolmuş durağında oturarak, ambulansı bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çetinalp'ı ambulansa alarak, Ulus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazalı araçta maddi hasar meydana gelirken, hastaneye kaldırılan Çetinalp da hastanede tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN