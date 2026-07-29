Çal’da otluk bölgede çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Çal’da otluk bölgede çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü

Çal’da otluk bölgede çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü
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Denizli’nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangına 61 personelin yanı sıra 3 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal tankeri, 7 arazöz, 4 iş makinesi ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Akkent, Çevre, Çal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çal’da otluk bölgede çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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