Çalınan motosiklet 2,5 yıl sonra bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalınan motosiklet 2,5 yıl sonra Seydişehir ilçesinde polisin dikkati sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Yeni Mahallede emekli polis Ahmet Al'ın evinin önünde park halindeki 42 H 5738 plakalı motosiklet yaklaşık 2,5 yıl önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan motosikletin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bulunması konusunda takipçilerinden yardım ve destek isteyen Ahmet Al, polise de giderek başvuruda bulundu. Çalınan motosikleti için şikayetçi olan ve bulunmasını bekleyen Ahmet Al, aradan geçen 2,5 yıl sonra motosikletine kavuşmanın sevincini yaşadı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurup incelemeye aldığı motosikletin şase numarasının tespit edilmesi sonucu Beyşehir'den 2,5 yıl önce çalınan motosiklet olduğu belirlendi. Polis, çalıntı motosikleti satın aldığını beyan eden kişinin ifadesine başvururken, motosikleti çaldıktan sonra sattığı iddia edilen kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
"Ailemiz için manevi değeri vardı"
Seydişehir'e giderek çalınan motosikletine kavuşan Ahmet Al, polis ekiplerine teşekkür ederek, "2,5 yıl önce çalınan motosikletim Seydişehir polisinin dikkatli ve özverili çalışmaları sonucu bulunmuştur. Seydişehir Emniyet Teşkilatına göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Motosikletin bazı aksamlarına parçalayıp zarar vermişler. Şasesini silmeye çalışmışlar. Plakasını sökmüşler. Yaklaşık 10 bin liralık bir masrafı var ama önemli olan bulunmasıydı. Çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.
Motosikletinin daha öncede evinin önünden çalındığını ve 1 hafta sonra bulunduğunu anlatan Ahmet Al, "Motosikletim ikinci kez çalınmıştı. Ancak, rahmetli oğlumun bindiği biz de hatırası olduğu için çok üzülmüştük. Ailemiz için gerçekten manevi değeri vardı. Bizim için maddiyatından ziyade maneviyatı önemliydi. Deposunda A. Oğuzhan yazıyordu" diye konuştu. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çalınan motosiklet 2,5 yıl sonra bulundu - Son Dakika
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynatan ve oynayan şahıslara işlem yapıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Doğuyaka Mahallesi'nde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. 15 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı ve 6 adet horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen ikamet sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık ifadeleri ve sağlık raporu dinlendi. Sanık tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak.
Kilis'te dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen bıçakla yaralama olayının şüphelileri, polis tarafından yakalandı. Olayın gerçekleştiği adreste yapılan aramada sahte kimlikler ve farklı işlerde kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi açıldı ve Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı. Kazada TIR'ın dorsesi ile PTS devrildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynandığı tespit edildi. İş yerinde bulunan deliller incelenmek üzere yetkililere teslim edildi. İş yeri sahibi ve sanal bahis oynayan 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan 2 haftalık çalışmalarda 156 bin 540 kişinin sorgulaması yapıldı ve hapis cezası ile aranan 280 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çalışmalar sonucunda 18 adet ateşli silah, 10 adet kesici alet, çalıntı 8 adet araç, 3 adet cep telefonu, 1 adet ziynet eşyası ve çeşitli miktarda narkotik madde ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 11-17 Mart 2024 tarihleri arasında 18 olayda 46 düzensiz göçmen yakalandı. 12 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, 1800 lira değerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisi Ziya Bozkurt'un motosikleti, kazalı halde bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, motosikletin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler, incelenmek üzere adli tıp morguna teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?