Çalıntı motosiklet ve bisikletle yakalandılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişi, çaldıkları motosiklet ve bisikleti iterek götürürken yakalandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede önleyici kolluk devriyesi sırasında ellerindeki motosiklet ve bisikleti itekleyerek götüren 2 şahsın durumunda şüphelenilerek kimlik kontrolü yaptı. Şahısların itekleyerek götürdükleri motosikletin plakasından yapılan sorgulamada çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı motosiklet ve bisiklet sahiplerine teslim edilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK
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