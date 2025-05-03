Çalışan Hırsız, İş Yerini Soydu

Çalıştığı iş yerini soyan hırsız kamerada: Çaldığı para kasasını mezarlığa gömdü

EDİRNE - Edirne'de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan C.A., akıllara durgunluk veren bir hırsızlık planıyla kendi çalıştığı iş yerini soydu. Güvenlik kameralarını devre dışı bırakan C.A., iş yerinin kayıt cihazını da çalarak iz bırakmamaya çalıştı. Ancak olaydan kısa süre sonra yakayı ele verdi.

İddiaya göre, C.A. bir arkadaşının otomobilini, "otogara bırakacağım" bahanesiyle aldı ve planladığı hırsızlık için iş yerine geldi. Bahçeye atlayarak çatıdan içeri giren şüpheli, ilk olarak güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı ve kayıt cihazını sökerek aldı. Ardından iş yerinde bulunan para kasası ile tip box kutusunu da çalan C.A., olay yerinden hızla uzaklaştı.

"Mezarlığa gömdü"

Olayın ardından çaldıklarını saklamak isteyen C.A., kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem izledi. Edirne'deki bir mezarlığa giden şüpheli, iş yerinden çaldığı matkapla kasayı açmayı denedi. Ancak başarılı olamayınca hem para kasasını hem de güvenlik kamerası kayıt cihazını mezarlıkta toprağa gömdü.

Sabah iş yerine hiçbir şey olmamış gibi dönen C.A., yapılan kamera kontrolleri ve olayın araştırılması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Mahkemeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.