Cami İçinde Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cami İçinde Ayakkabı Hırsızlığı

Didim'de teravih namazı esnasında camiden ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

06.03.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemaat namaza durdu, onlar ayakkabıların peşine düştü

Ayakkabı hırsızları, güvenlik kamerasına yansıdı

Mağazadan alışveriş eder gibi beğenip çaldılar

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan ayındaki kalabalığı fırsat bilen ayakkabı hırsızları, cami içerisinde beğendikleri ayakkabıları seçip çalarken, güvenlik kameralarına yakalandı.

Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Hayırseverler Camii'nde bu kadarı da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı dolayısıyla Teravih namazı için cemaat namazı durduğu esnada camiinin ayakkabı konulan bölgesine giren iki hırsız ayakkabı çalmak için harekete geçti. İki hırsız çok sayıda ayakkabı içerisinde seçim yapmalarının ardından, aldıkları ayakkabıları giyerek camiden uzaklaştı. Hırsızların ayakkabıları aldıkları anlar ise caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ayakkabıları çalınan cemaatin durumu cami yetkilisine bildirmesiyle ortaya çıkartıldı.

Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Cemaat, Didim, Aydın, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cami İçinde Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
19:51 Macron’un savaş ilanı gibi sözlerine Putin’den sert yanıt Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Cami İçinde Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.