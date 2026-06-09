Çanakkale'de 10 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 10 Suçlu Tutuklandı

Çanakkale\'de 10 Suçlu Tutuklandı
09.06.2026 12:28
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Çanakkale'de polis uygulamalarında 10 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve hırsızlık suçları görüldü.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda farklı suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 8 bin 896 şahıs, 3 bin 489 araç incelendi. Farklı suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 528 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 589,62 gram narkotik madde, 58 adet uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uygulamalarda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret' sucundan işlem yapılan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 4 kişi, 'Motosiklet hırsızlığı-mala zarar verme' olayı ile ilgili 2 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 102 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Hırsızlık, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 10 Suçlu Tutuklandı - Son Dakika

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