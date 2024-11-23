Çanakkale\'de 38 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'de Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir kamyonet durduruldu. Panelvan tipi kapalı araçta yapılan aramada 38 kaçak göçmen yakalandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE