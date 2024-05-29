Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Öğrenci Hayatını Kaybetti

Çanakkale\'de Bisiklet Kazasında Öğrenci Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda, sürücü asli ve tam kusurlu olarak tespit edildi.

29.05.2024 11:02
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaparken kamyonet çarpması sonucu 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in yaşamını yitirdiği kazanın bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, sürücü S.Ç. asli ve tam kusurlu olarak tespit edildi.

Kaza, 28 Nisan'da saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Talihsiz olayın ardından yapılan araştırmalarda, Zeliha Güneş'in 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı belirlendi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü S.Ç., kaza sırasında önden giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu bulundu.

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, "Bisikletler, üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa bisiklet yolunda, yoksa taşıt yolunun en sağ şeridini kullanmak zorundadırlar. Bisiklet sürücüsü maktule Zeliha Güneş, Kabatepe istikametinden Eceabat istikametine seyri sırasında, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği'nde belirtilen hususları ihlal etmediği, kurallara uygun bir şekilde bisiklet yolu olmayan kara yolunun en sağ şeridini kullandığı sırada, arkasından aynı istikamete giden kamyonet sürücüsünün arkadan çarpması sonucu, meydana gelen kazanın oluşumunda kusurlu olmadığı kanaatine varılmıştır. Sürücü kaza esnasında bu davranışı ile 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununda yer alan sürücülere ait temel kusurlardan 56/1c maddesi (Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek) yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu, bisiklet sürücüsü maktule Zeliha Güneş, istikametine yolun sağında seyir halinde olduğu sırada, tespit edilen çarpma noktasından hareketle meydana gelen kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır" değerlendirmesi yer aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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