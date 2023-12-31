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Çanakkale'de çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki Sebahat Uzunoğlu hayatını kaybetti. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Savcının incelemesinin ardından Uzunoğlu'nun cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale\'de çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
31.12.2023 - 14:56,
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangın, ilçeye bağlı Çırpılar köyünde bir evde yangın nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan Sebahat Uzunoğlu hayatını kaybetti. Olay yeri ekipleri evde incelemede bulundu. Savcının incelemesinin ardından Uzunoğlu'nun cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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