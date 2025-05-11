Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü

Çanakkale Valiliği, Çanakkale- Ezine Karayolu'nda Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada yaralananların ve hayatını kaybedenlerin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çanakkale-Ezine Karayolu'nda Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada Çanakkale Valiliği tarafından yaralanan ve ölenlerin son durumları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda aktarıldı. Paylaşımda, "10 Mayıs 2025 tarihinde Çanakkale-Ezine Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında toplam 29 vatandaşımız etkilenmiştir. Kazada, 5'i olay yerinde olmak üzere toplam 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hastanelerimize sevk edilen 21 vatandaşımızdan 15'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden 6 vatandaşımızın 3'ünün yoğun bakımda, 3'ünün ise serviste yatarak tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili adli ve idari süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE