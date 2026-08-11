Çanakkale\'de Huzur Uygulamalarında 17 Tutuklama

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 17 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de 3-10 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 12 bin 161 şahıs ve 3 bin 736 araç kontrol edildi. Huzur uygulamaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denetimler sırasında 64 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 83 şahıs hakkında kabahatler kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. Yapılan arama ve denetimlerde toplamda, 252,07 gram narkotik madde, 9 adet uyuşturucu hap, 3 adet av tüfeği, ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 685 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.