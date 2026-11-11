Çanakkale\'de jandarmanın 12 ilçedeki uygulamasında 19 şahıs yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulamalarında 19 şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla 5 Kasım tarihinde 12 ilçede "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 2 köpek unsuru da dahil olmak üzere toplam 253 jandarma personeli katıldı.

Uygulama kapsamında, 85 okul, 6 öğrenci yurdu, 51 metruk bina, 36 park, 105 sokak ve 80 iş yeri kontrol edildi. 2006 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şahsın UYAP/GBT sorgusu yapıldı. Trafik denetimlerinde bin 285 araç kontrol edildi. 17 araca toplam 218 bin 587 TL idari para cezası uygulanmış ve 11 araç trafikten men edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda yoklama kaçağı 5 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs yakalandı.