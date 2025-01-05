Çanakkale'de Kaçak Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kaçak Göçmenler Kurtarıldı

Çanakkale\'de Kaçak Göçmenler Kurtarıldı

Motor arızası nedeniyle sürüklenen 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

05.01.2025 10:37
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 13'ü çocuk toplam 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından lastik bot içerisindeki 13'ü kaçak toplam 26 göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kaçak Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika

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