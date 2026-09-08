Çanakkale Ezine'de kaçak yapılara yönelik Ağustos ayında 7 yapının yıkımı yapıldı
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ağustos ayında yürüttüğü çalışmalarda Ezine ilçesinde ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen kaçak yapılara karşı mücadele sürüyor.
Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde Ağustos ayında Ezine ilçesinde 7 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Ağustos ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ezine ilçesinde 7 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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