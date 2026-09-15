Canan Kaftancıoğlu’nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanmasına devam edildi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken mahkeme, savunma hazırlanması için duruşmayı 10 Aralık 2026 tarihine erteledi.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Kaftancıoğlu, "Bahse konu X hesabı bana aittir. Hesabımdan, Cumhurbaşkanı'nın yazmış olduğu bir paylaşımda yer alan cümleleri birebir alıntılayarak 'Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır' şeklinde bir yorum yazdığım doğrudur. Ancak bu yorumda hakaret içerikli bir ifade bulunmamaktadır. Bu paylaşımı alıntılayarak suç duyurusunda bulunan kişi hakkında asıl hakaret suçundan işlem yapılması gerekir. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eğer buradan bir hakaret kastı çıkarılıyor ise Cumhurbaşkanı'nın da aynı kasıtla hakaret ettiğini söylemek gerekir. Beraatimi ve lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

Savcılık cezalandırılmasını istedi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabından yayımlanan bir paylaşımın alıntılanması suretiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Duruşma 10 Aralık'a ertelendi

Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı Kaftancıoğlu ve müdafilerine savunma hazırlamaları için süre verdi. Duruşma, esasa ilişkin karşı savunmaların alınması amacıyla 10 Aralık tarihine ertelendi.