Çankaya'da spor salonu devri kavgasında ölen Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Çankaya'da spor salonu devri kavgasında ölen Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

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Çankaya\'da spor salonu devri kavgasında ölen Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
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Çankaya'da spor salonunun devri nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayda Kenan B. yaralanmış, iki şüpheli göz altına alınmıştı.

Ankara'da silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde spor salonunun devri nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Taner Aksoy, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak'ta dün meydana gelen olayda, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, açılan ateş sonucu Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. Yaralanmış ve iki şüpheli göz altına alınmıştı.

Aksoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
Taner Aksoy3. SayfaÇankayaOlaylarGüncelSporSon Dakika

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