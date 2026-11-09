Çankırı Akören\'de kurtların saldırdığı sürüde 20 küçükbaş telef oldu, 9\'u yaralandı

Çankırı Akören'de kurtların saldırdığı sürüde 20 küçükbaş telef oldu, 9'u yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı Merkez'e bağlı Akören köyünde otlatılan küçükbaş hayvanlar kurtların saldırısına uğradı. Yapılan incelemede bir vatandaşa ait sürüden 20 hayvanın parçalanarak telef olduğu, 9'unun yaralandığı tespit edildi.
Çankırı'nın kurtların saldırısına uğrayan 20 küçükbaş hayvan telef olurken 9'u da yaralandı.
Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar, otladıkları kırsal alanda telef olmuş şekilde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 20 hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiği, 9'unun da yaralandığı belirlendi.
Kaynak: İHA
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