Çankırı\'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, Ilgaz İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda iki firari hükümlü yakalandı.

Operasyonlar kapsamında, "kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. Ilgaz ilçe merkezinde, "hırsızlık" ve "ruhsatsız silah bulundurma"dan 5 yıl cezası olan E.K. ise Aktaş köyündeki evinin çatı katında gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan iki hükümlü, jandarmadaki adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ÇANKIRI