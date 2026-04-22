Çankırı'da 61 Kişi Yakalandı
Çankırı'da 61 Kişi Yakalandı

22.04.2026 00:04
Çankırı'da jandarma ve polis, 13-19 Nisan'da 61 aranan şahsı yakaladı, 2 düzensiz göçmen de ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından 13-19 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 61 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 13-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma ve operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 61 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şahıslardan 9'u tutuklanırken, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için haklarında işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 29 gram bonzai, 287 adet sentetik ecza hapı, 70, 47 gram esrar, 5,18 gram amfetamin, 2,71 gram kokain, 3,71 gram kannobinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 309 sürücüye idari işlem uygulanırken, 109 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 61 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

23:27
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
23:14
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
23:13
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
22:52
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:39
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
SON DAKİKA: Çankırı'da 61 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Advertisement
