Çankırı'da 61 Kişi Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından 13-19 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 61 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 13-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma ve operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 61 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şahıslardan 9'u tutuklanırken, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için haklarında işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 29 gram bonzai, 287 adet sentetik ecza hapı, 70, 47 gram esrar, 5,18 gram amfetamin, 2,71 gram kokain, 3,71 gram kannobinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 309 sürücüye idari işlem uygulanırken, 109 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI