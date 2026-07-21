Çankırı\'da 7 Hükümlü Tutuklandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar neticesinde "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 8 ay 8 gün hapis cezası bulunan hükümlü, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, "kadına karşı basit yaralama" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan hükümlü, "tehdit" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü ve "hakaret" suçundan 5 bin 900 TL adli para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan 7 hükümlü işlemlerinin ardından tutuklandı. - ÇANKIRI