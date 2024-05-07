Çankırı'da ayı köye inerek arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
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Çankırı'da ayı köye inerek arı kovanlarını parçaladı

Çankırı\'da ayı köye inerek arı kovanlarını parçaladı

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Belenli köyünde bir ayı, arı kovanlarını parçalayarak maddi hasara yol açtı. Arıcılıkla uğraşan Ömer Öztürk, bahçesindeki kovanlardan 5'inin ayı tarafından parçalandığını fark etti.

07.05.2024 11:47
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı.

Olay, Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Belenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılıkla uğraşan Ömer Öztürk, arılarını kontrol etmek için bahçesine gitti. Öztürk, bahçesinde bulunan yaklaşık 15 kovandan 5'inin ayının parçaladığını gördü. Kovandaki arıların, ayıların saldırı yüzünden telef olması sebebiyle maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da ayı köye inerek arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da ayı köye inerek arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
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