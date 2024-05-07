Çankırı\'da ayı köye inerek arı kovanlarını parçaladı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı.
Olay, Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Belenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılıkla uğraşan Ömer Öztürk, arılarını kontrol etmek için bahçesine gitti. Öztürk, bahçesinde bulunan yaklaşık 15 kovandan 5'inin ayının parçaladığını gördü. Kovandaki arıların, ayıların saldırı yüzünden telef olması sebebiyle maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI
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