Çankırı\'da NARKOALAN Uygulaması

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Çankırı'da, 173 personelin katılımıyla, gerçekleştirilen 'NARKOALAN' uygulamasında 828 araç ve 2 bin 201 şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde il merkezinde NARKOALAN' uygulaması gerçekleştirildi. 173 personel ile 15 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada, 828 araç ve 2 bin 201 şahıs kontrol edildi. Aranan 1 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet bıçak, 1 adet muşta ve 30 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 16 araç sürücüsüne toplamda 116 bin 957 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI