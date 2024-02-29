Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Çankırı\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise araçları kaza yerinden kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.02.2024 01:24  Güncelleme: 01:27
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Çankırı'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, İl merkezine bağlı Değim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. yönetimindeki 06 DHS 564 plakalı otomobil, O.S. idaresindeki 18 KU 688 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve araç içerisinde bulunan S.Y. D.U. ve S.Y yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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