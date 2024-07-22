Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Dedeköy mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen otomobil şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan R.A. ve D.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.07.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçeye bağlı Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki R.A. (29) ve D.S. (24) yaralandı. Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Jandarma, İnceleme, İtfaiye, Çankırı, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement