Çankırı\'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 105 şahıs yakalandı

3.Sayfa

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 105 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 105 şahıs gözaltına alınırken, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 51 gram esrar, 260 sentetik ecza hapı, 3 tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 141 araç trafikten men edilirken 507 araç sürücüsüne 1 milyon 295 bin 608 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI