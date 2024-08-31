Çankırı\'nın Ilgaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yüzlerce saman balyası yanarak küle döndü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırımın düştüğü yüzlerce saman balyası yanarak küle döndü.
Olay, Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir mandıraya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde saman balyaların alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında yüzlerce saman balyası küle döndü. - ÇANKIRI
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