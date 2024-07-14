Çankırı'da Yük Treni ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da Yük Treni ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Çankırı'nın Merkez ilçesinde meydana gelen kazada, yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.07.2024 12:34
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Çankırı'da yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'da yük treni ile hemzemin geçide giren hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Merkez ilçesi Ballıca köyü mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Muharrem Uçar idaresindeki 53 FN 402 hafriyat kamyonu hemzemin geçitten geçerken, Alper Y. yönetimindeki tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafriyat kamyonu yan yatarken, kazada, Muharrem Uçar, hafriyat kamyonu içerisinde bulunan Berat K. ile tren makinist, Alper Y. ve makinist yardımcısı Bayram O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Uçar hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Yük Treni ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Yük Treni ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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