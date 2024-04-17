Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesinde iki evin küle döndüğü, 2 ev, 2 ahır ve 1 traktörün hasar meydana gelen köyde incelemelerde bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesi Çakırlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile 3 ev ve 2 ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken, 2 evin çatısında ve 2 ahır ve 1 traktörde maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan yangının ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köye giderek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Taşolar daha sonra yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki yangın sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?