Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki yangın sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki yangın sonrası incelemelerde bulundu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki yangın sonrası incelemelerde bulundu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesine bağlı Çakırlar köyünde meydana gelen yangın sonucunda iki evin küle döndüğü, 2 ev, 2 ahır ve 1 traktörün hasar gördüğü köyde incelemelerde bulundu. Vali Taşolar, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

17.04.2024 14:33
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesinde iki evin küle döndüğü, 2 ev, 2 ahır ve 1 traktörün hasar meydana gelen köyde incelemelerde bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesi Çakırlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile 3 ev ve 2 ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken, 2 evin çatısında ve 2 ahır ve 1 traktörde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan yangının ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köye giderek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Taşolar daha sonra yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki yangın sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesindeki yangın sonrası incelemelerde bulundu - Son Dakika
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