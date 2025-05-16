Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia - Son Dakika
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Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

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Meksikalı TikTok fenomeni Valeria Marquez, canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin baş şüphelisi olarak, ünlü bir kartel tetikçisi olan sevgilisi ''Doble R'' gösteriliyor. İddialara göre tetikçi, Marquez'in takipçilerinden gelen pahalı hediyelerden rahatsızdı.

16.05.2025 14:00  Güncelleme: 14:10
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Meksika'da sosyal medyada makyaj videolarıyla tanınan 23 yaşındaki TikTok fenomeni Valeria Marquez, canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, ülke genelinde infial yaratırken, cinayetin perde arkasına dair dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Meksika basını, Marquez'in ölümünde baş şüpheli olarak "Doble R" lakaplı, korkulan bir kartel tetikçisini işaret ediyor. El Heraldo gazetesine göre, Marquez'in bir süredir bu isimle romantik bir ilişki yaşadığı ve saldırının kıskançlık kaynaklı olabileceği öne sürülüyor. İddiaya göre, fenomen ismin takipçilerinden gelen lüks hediyeler, kartel liderinin tepkisini çekmişti.

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİA İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

'Doble R' lakaplı şahsın adı daha önce de birçok şiddet olayına karışmıştı. Bunlar arasında, 2012 yılında kanalizasyonda cesedi bulunan Venezuelalı model Daisy Ferrer Arenas cinayeti de yer alıyor.

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Valeria Marquez'in trajik ölümü, Meksika'da organize suçun sosyal medya fenomenlerine kadar uzanan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    İnsan buna nasıl kıyar. 17 31 Yanıtla
  • R C G:
    daha 23 yaşında. gerçekten çok yazık. 3 0 Yanıtla
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