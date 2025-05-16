Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Meksika'da sosyal medyada makyaj videolarıyla tanınan 23 yaşındaki TikTok fenomeni Valeria Marquez, canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, ülke genelinde infial yaratırken, cinayetin perde arkasına dair dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Meksika basını, Marquez'in ölümünde baş şüpheli olarak "Doble R" lakaplı, korkulan bir kartel tetikçisini işaret ediyor. El Heraldo gazetesine göre, Marquez'in bir süredir bu isimle romantik bir ilişki yaşadığı ve saldırının kıskançlık kaynaklı olabileceği öne sürülüyor. İddiaya göre, fenomen ismin takipçilerinden gelen lüks hediyeler, kartel liderinin tepkisini çekmişti.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİA İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

'Doble R' lakaplı şahsın adı daha önce de birçok şiddet olayına karışmıştı. Bunlar arasında, 2012 yılında kanalizasyonda cesedi bulunan Venezuelalı model Daisy Ferrer Arenas cinayeti de yer alıyor.

Valeria Marquez'in trajik ölümü, Meksika'da organize suçun sosyal medya fenomenlerine kadar uzanan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.