Çantayı çalmaya çalışırken yakalandı

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Çantayı çalmak istedi, iş yeri sahibine böyle yakalandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir kadın hediyelik eşya dükkanından aldığı çantayı, yanında getirdiği bir başka çantaya koyarak çalmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ürgüp ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı yakınlarında ki bir hediyelik eşya satan mağazaya gelen kadın hemen girişteki çantalarla ilgilenmeye başladı. Kadın eline aldığı bir çantayı yanında bulundurduğu çantanın içerisine koydu. İş yeri sahibi kameradan gördüğü olay sonrasında kadının yanına gelerek elindeki poşeti boşaltmasını istedi. Hırsızlık yapan kadın poşetin içerisinden çıkardığı çantayı mağaza sahibi teslim etti. O anlar ise işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsız mağazanın hemen girişinde bulunan çantalarla ilgilenmeye başlaması üzerine mağaza sahibi kadını güvenlik kameralarından takip etmeye başladı. Hırsızın bir çantayı elindeki çantanın içerisine koymasının ardından hırsızı takibe alan işyeri sahibi bir süre sonra hırsızın yanına gelerek elindeki çantayı boşaltmasını istedi. Hırsız çaldığı çantayı çıkararak işyeri sahibine teslim etti.

Yaşanan olaylar güvenlik kameralarına anbean yansırken, iş yeri sahibi kadın hakkında şikayetçi olmadı.