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Çardak'ta sağanak yağış: Evler ve tarlalar sular altında - Son Dakika
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Çardak'ta sağanak yağış: Evler ve tarlalar sular altında

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yaşanan sağanak yağış sonucunda Ova Mahallesi'nde bazı evlerin bahçeleri ve tarlalar sular altında kaldı. Tarlada bulunan traktör de sulara gömüldü.

16.12.2023 - 00:27,
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Çardak'ta sağanak yağış etkili oldu, bahçe ve tarlalar göle döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sağanak yağış etkili oldu. Ova Mahallesinin bazı evlerin bahçeleri ile tarlalar sular altında kaldı.

Meteorolojinin Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından akşam saatlerinden itibaren Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde de sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Ova Mahallesinde bazı evlerin bahçeleri ile tarlalar sular altına kaldı. Tarlada bulunan traktörün büyük bir bölümü sağanak yağış nedeniyle sulara gömüldü.

Çardak\'ta sağanak yağış: Evler ve tarlalar sular altında
Kaynak: İHA
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Çanakkale, Lapseki, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çardak'ta sağanak yağış: Evler ve tarlalar sular altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çardak'ta sağanak yağış: Evler ve tarlalar sular altında - Son Dakika
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