Çat Belediye Başkanı Kaza Yaralısına Yardım Etti

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Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, tesadüfen şahit olduğu kazada, yaralı sürücünün araçtan çıkarılmasına ve sağlık kuruluşuna sevkine yardımcı oldu.

Erzurum'un Çat İlçesi'nden Erzurum istikametine gitmekte olan 25 SF 289 plakalı araç sürücüsü Vehbi Yücelik tek taraflı bir kaza yaşadı. Aracın arka lastiğinin patlaması sonucu, araç Yaylasuyu mevkiinde takla atarak yolda savruldu.

Kaza esnasında tesadüfen yoldan geçen Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, durumu fark edip hemen aracını durdurdu. Başkan Kılıç, kaza yapan aracın yanına koşarak sürücü Vehbi Yücelik'i araç içerisinden çıkardı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Başkan Kılıç, sürücünün emniyet kemerini takmış olmasının kazanın sonuçlarını hafiflettiğini vurgulayarak, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Durumu hızlı bir şekilde 112 sağlık ekipleri ve jandarma birimlerine bildiren Başkan Kılıç, olay yerinde sürücünün güvenliğini sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücelik'e yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Başkan Kılıç, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Emniyet kemeri takmak, hayat kurtarır. Bugün bu gerçeği bir kez daha gördük. Herkesin, her zaman kemerini takması gerekiyor," dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor. - ERZURUM