Çatalzeytin'de 2 Milyon TL Değerinde Altın Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çatalzeytin'de 2 Milyon TL Değerinde Altın Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Çatalzeytin\'de 2 Milyon TL Değerinde Altın Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın, 6 bin 700 euro ve 100 bin TL çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

29.04.2024 12:50
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde girdiği evden yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın, 6 bin 700 euro ve 100 bin TL çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Olay, 27 Nisan'da Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir eve giren şahıs, yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın, 6 bin 700 euro ve 100 bin TL para çalan şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kısa sürede hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada çaldığı para ve altınlar ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve altınlar, Cumhuriyet savcısının talimatı ile sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çatalzeytin'de 2 Milyon TL Değerinde Altın Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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