3.Sayfa

Çavdır'da gece saatlerinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangını üç ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 21.45 sıralarında Burdur'un Çavdır ilçesi Bağbaşı Caddesi Kocatepe sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Yurtseven'e ait evde henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine Çavdır, Tefenni ve Gölhisar itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın 1 saat sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken yangın hakkında açıklama yapan Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel; " Evde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Çavdır itfaiyesinin 2 ekibi ve Gölhisar ile Tefenni ilçelerinden 5 itfaiye ekibi müdahale etti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Yangın kısa sürede söndürüldü. Hepimize geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ev maalesef kullanılamaz halde. Elimizden geldiğince ailemize destek olup yaralarını sarmaya çalışacağız." dedi.