Çaybaşı'nda Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çaybaşı'nda Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Çaybaşı\'nda Genç Kadın Hayatını Kaybetti

20 yaşındaki Arzu Ay'ın eşi ve kayınvalidesinden gördüğü şiddeti yazdığı notlar bulundu.

17.05.2025 22:48
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Anneler Günü'nde hayatına son veren 20 yaşındaki 1 çocuk annesi kadının, vefatından önce yazdığı notlar ortaya çıktı. Genç kadının, eşi ve kayınvalidesinden gördüğü kötü muamele nedeniyle yaşadığı sıkıntıları kağıda döktüğü öğrenildi.
Olay, 11 Mayıs tarihinde ilçeye bağlı Aşıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Ay, evinin yanında bulunan ağaçta asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Arzu Ay, yapılan otopsi işlemlerinin ardından 13 Mayıs'ta İlküvez Mahallesi'nde toprağa verildi.
Eşi tutuklandı
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince evde ve olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, Arzu Ay'ın eşi C.A. ile kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı. Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, C.A.'nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği" bilgilerine ulaşıldı. Ayrıca kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Notları ortaya çıktı
Olay sonrası yapılan aramalarda, Arzu Ay'a ait olduğu ileri sürülen ve ölümünden önce yazıldığı değerlendirilen defter kağıtlarına yazılı notlar bulundu. Notlarda, genç kadının eşi ve kayınvalidesi tarafından azarlanıp kötü muamele gördüğü, yaşadığı tüm zorluklara kızı için katlandığı ifadeleri yer aldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çaybaşı'nda Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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