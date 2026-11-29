Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde düşerek patlayan insansız hava aracının (İHA), Ukrayna menşeli Fair Point firmasına ait FP-1 model kamikaze İHA olduğu tespit edildi.

GECE YARISI SIRT KÖYÜNE DÜŞTÜ

Olay, 29 Kasım 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Çayeli ilçesine bağlı Sırt köyünde meydana geldi. İHA düştüğüne ilişkin ihbar alınması üzerine bölgede arama ve inceleme çalışması başlatıldı.

Yapılan teknik incelemelerde, düşen cismin Ukrayna menşeli Fair Point firmasına ait FP-1 model kamikaze İHA olduğu belirlendi.

PARÇALARI PAMİT EKİBİ TOPLADI

Düştüğü yerde patlayan İHA nedeniyle çevrede bulunan bir evin pencere camında maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya başka bir hasar yaşanmadı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, İHA'ya ait parçalar Trabzon'dan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan müdahalenin ardından toplandı.