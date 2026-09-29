Çayıralan'da kamyon arkası tuvalet görüntüsü sonrası esnafa 1 ay satış yasağı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çayıralan'da kamyon arkası tuvalet görüntüsü sonrası esnafa 1 ay satış yasağı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çayıralan\'da kamyon arkası tuvalet görüntüsü sonrası esnafa 1 ay satış yasağı verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Çayıralan'da pazar yerinde bir esnafın kamyon arkasında tuvalet ihtiyacını giderdiğine ilişkin görüntüler üzerine ilgili kişiye idari para cezası ve 1 ay satış yasağı verildi. Belediye, hijyen denetimlerinin süreceğini ve ortak alanların temiz tutulmasını istedi.

Yozgat'ın Çayıralan İlçe Belediyesi, pazar yerinde bir esnafın kamyonunun arka kısmında tuvalet ihtiyacını giderdiğine ilişkin görüntülerin kendilerine ulaşmasının ardından ilgili kişi hakkında idari işlem uygulandığını ve esnafın 1 ay süreyle pazar yerinde satış yapmaktan men edildiğini açıkladı.

Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta pazar yerinde yaşanan olayla ilgili görüntülerin belediyeye ulaştığı belirtildi. Görüntülerin ulaşmasının ardından gerekli inceleme ve işlemlerin ivedilikle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili kişi hakkında idari para cezası uygulandığı ve 1 ay süreyle pazar yerinde satış yapmasının yasaklandığı bildirildi.

Pazar yerlerinin vatandaşların güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesi gereken ortak kullanım alanları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, temizlik ve düzenin korunmasının belediyenin yanı sıra pazar esnafı ve vatandaşların da ortak sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Belediyenin pazar yerlerinde temizlik, hijyen, düzen ve kamu sağlığı kurallarına yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlığını, huzurunu ve ortak yaşam alanlarının düzenini olumsuz etkileyebilecek davranışlara müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca pazar esnafı ve vatandaşlardan ortak kullanım alanlarını temiz tutmaları, çevre ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri ve ilçenin temizliğine hep birlikte sahip çıkmaları istendi.

Kaynak: İHA
Çayıralan3. SayfaBelediyeYozgatGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
4. kattan düşen Aylin’in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı 4. kattan düşen Aylin'in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı
21:17
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
21:13
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
20:47
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
“Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 21:35:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çayıralan'da kamyon arkası tuvalet görüntüsü sonrası esnafa 1 ay satış yasağı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei