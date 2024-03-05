Çayırova\'da Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Adana'da Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Sulama Kanalında Ölü Olarak Bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ceset, su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı. Alzaymır hastası olan Osman Yoğurtoğlu'nun ailesi bir gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen cesedi görünce durumu polise bildirdi. Sualtı polisleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yoğurtoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ceset, sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olması nedeniyle kepçe yardımıyla dışarı çıkartıldı. Ölen adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.