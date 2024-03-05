Çayırova'da Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çayırova'da Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Çayırova\'da Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında öğrencilerin okulda olmaması facianın önüne geçti.

05.03.2024 11:45  Güncelleme: 11:50
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yurdun çatısından dumanların yükseldiği görenler ekiplere haber verdi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öğrencilerin yangın sırasında okulda bulunması, facianın önüne geçti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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