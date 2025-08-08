Çaykara'da Minibüs Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'nda 2 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 61 AFZ 025 plakalı Mercedes Vito marka minibüs, Demirkapı Yaylası Balıklıgöl istikametine doğru gittiği esnada sürücünün bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda yol kenarında bulunan yamaçtan yaklaşık olarak 150 metre aşağıya dere yatağına yuvarlandı.

Kazada turistik gezi için bölgeye geldikleri belirlenen ve tur minibüsünde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uyruklu Mariam Muhammad Ahmad İbrahim (18) ile Abdulmajıd Muhammad Ahmad İbrahim (32) hayatlarını kaybederken, Ibrahım Muhammad Ahmad Ibrahim (15), Samira Muhammad Abdurrahman (53) ve Muhammad Ahmad İbrahim (60) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında araçtan çıkartılırken, yaralı şahıslar 112 ekiplerince Of Devlet Hastanesine sevk edildi. - TRABZON