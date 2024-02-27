Çekmeköy'de 4 kişinin yaralandığı kazada yeni görüntü ortaya çıktı
İSTANBUL - Geçtiğimiz gün Çekmeköy'de bir otomobilin kontrolden çıkarak büfeye çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazada yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yolda durduktan sonra aniden hızlanmasıyla büfeye çarparak kazanın yaşandığı görüldü.
Kaza, Çekmeköy'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol üzerindeki otobüs durağına daldı. Yol üstünde yavaşlayan otomobil, bir anda tekrar hızlanarak boşaltılmış halde olan bir büfeye ve park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra ters dönerek yola devrildi. Aracın çarptığı büfenin parçaları park halindeki iki otomobilin üzerine ve yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
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