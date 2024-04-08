Çekmeköy'de temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü
İSTANBUL - Çekmeköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü. Mahalleli binanın çökme tehlikesi nedeniyle yaşanan soruna çözüm bekliyor.
Olay 5 Nisan Cuma günü Çekmeköy Sultançiftliği Dilhan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü.
Mahalle sakinleri kazı çalışmasının önlem alınmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu binanın çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını bu yüzden de bina sakinlerinin uyuyamadığını ifade ettiler ve yetkililerden çözüm beklediklerini belirttiler.
"Yetkililerden yardım talep ediyoruz"
Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Kadir Öztürk, "Dün akşam buraya kepçe indi. Sabah kalktığımda burayı kazdılar. Buraya hiçbir önlem alınmadı. Kazdıktan sonra biz bir şey olmayacağını zannettik. Biz gece yattık. Bir anda çökme oldu. Bu binanın altı boş. Her an çökme riski var. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz" dedi.
"Binada çökme riski var"
Kazı çalışmasının yan tarafında bulunan binada çökme riski olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Emre Gölve, "Burada bir kazı çalışması oldu, önlem alınmadan. Buradaki binada şu anda çökme riski var. Dolayısıyla kimse uyuyamıyor. Buradaki hatanın giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
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